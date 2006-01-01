|
Тютчевиана
Cайт рабочей группы по изучению
|Главная
|Библиография
|Рабочая группа
|Тютчев в прямом эфире
|Ссылки
|Генеалогическое древо
|Музеи
|Работы по Тютчеву
|Стихотворения
|Переводы
|
К списку стихотворенийК словарю
Ф. И. Тютчев. Русская география
Москва, и град Петров, и Константинов град –
Семь внутренних морей и семь великих рек...
1848 или 1849
|Наверх
|Главная
|Библиография
|Рабочая группа
|Тютчев в прямом эфире
|Ссылки
|Генеалогическое древо
|Музеи
|Работы по Тютчеву
|Стихотворения
|Переводы
|
© Разработчики: Андрей Белов, Борис Орехов, 2006.
Контактный адрес: [email protected].