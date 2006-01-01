Тютчевиана

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Ф. И. Тютчев. Русская география

Москва, и град Петров, и Константинов град –

Вот царства русского заветные столицы...

Но где предел ему? и где его границы –

На север, на восток, на юг и на закат?

Грядущим временам судьбы их обличат...

Семь внутренних морей и семь великих рек...

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...

Вот царство русское... и не прейдет вовек,

Как то провидел Дух и Даниил предрек.

1848 или 1849